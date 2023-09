Journée « Libérons la parole » sur les violences sexuelles Mairie Campagne, 30 septembre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Peinture, décryptage des traumas, groupes de discussion, circle songs, prévention, jonglage, scène libre, méditation, et bien plus…Ateliers et repas à prix libre et conscient..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

Mairie le bourg

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Painting, trauma deciphering, discussion groups, circle songs, prevention, juggling, open stage, meditation, and much more…Workshops and meals at free, conscious prices.

Pintura, desciframiento de traumas, grupos de debate, canciones en círculo, prevención, malabares, escenario abierto, meditación y mucho más… Talleres y comidas a precios libres y conscientes.

Malen, Trauma entschlüsseln, Diskussionsgruppen, Circle Songs, Prävention, Jonglieren, freie Bühne, Meditation und vieles mehr…Workshops und Essen zu freien und bewussten Preisen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère