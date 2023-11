Marche contre les violences conjugales Mairie Bretteville-sur-Laize, 25 novembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

Marche solidaire de 5 km, à l’occasion de la semaine de sensibilisation contre les violences conjugales. La marche sera encadrée par l’association Rando Gouvixoise et débutera à 14h00 sur la place de la mairie. La randonnée est entièrement gratuite et n’est pas réalisable avec une poussette.

L’association OSYS sera présente tout au long de la marche et tiendra un stand d’information à la salle des fêtes de 14h à 18h. Ils partageront des ressources vitales pour aider les victimes et répondront à vos questions..

Mairie

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



5 km solidarity walk, to mark awareness-raising week against domestic violence. The walk will be supervised by the Rando Gouvixoise association, and will start at 2pm on the town hall square. The walk is entirely free of charge, and is not suitable for baby carriages.

The OSYS association will be present throughout the walk, with an information stand in the salle des fêtes from 2-6pm. They will share vital resources to help victims and answer your questions.

Marcha de 5 km para sensibilizar sobre la violencia doméstica. La marcha, organizada por la asociación Rando Gouvixoise, comenzará a las 14.00 horas en la plaza de la Mairie. La marcha es totalmente gratuita y no se puede realizar con cochecito.

La asociación OSYS estará presente durante todo el recorrido y dispondrá de un stand informativo en la Salle des Fêtes de 14:00 a 18:00 horas. Compartirán recursos vitales para ayudar a las víctimas y responderán a sus preguntas.

Solidaritätsmarsch über 5 km anlässlich der Woche der Sensibilisierung gegen häusliche Gewalt. Die Wanderung wird von der Vereinigung Rando Gouvixoise betreut und beginnt um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Wanderung ist völlig kostenlos und kann nicht mit einem Kinderwagen durchgeführt werden.

Der Verein OSYS wird während der gesamten Wanderung anwesend sein und von 14:00 bis 18:00 Uhr einen Informationsstand in der Festhalle betreiben. Sie werden lebenswichtige Ressourcen zur Unterstützung von Opfern teilen und Ihre Fragen beantworten.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité