Boulon village de lumières Mairie Boulon, 1 décembre 2023, Boulon.

Boulon,Calvados

Du 02 au 03 Décembre 2023, il y aura un marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage.

Le 10 Décembre 2023, un concert se réalisera à l’église de la ville à 17h30.

Enfin le 16 Décembre 2023, un autre marché de Noël va être organisé avec plusieurs spectacles.

Illuminations du village du 01 Décembre au 05 Janvier..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2024-01-05 . .

Mairie

Boulon 14220 Calvados Normandie



From December 02 to 03, 2023, there will be a Christmas market organized by the Comité de Jumelage.

On December 10, 2023, a concert will be held in the town church at 5:30pm.

Finally, on December 16, 2023, another Christmas market will be held, with several shows.

Illuminations of the village from December 01 to January 05.

Del 02 al 03 de diciembre de 2023, habrá un mercado de Navidad organizado por el Comité de Jumelage.

El 10 de diciembre de 2023, se celebrará un concierto en la iglesia de la ciudad a las 17:30 h.

Por último, el 16 de diciembre de 2023, se organizará otro mercado navideño con varios espectáculos.

Iluminación del pueblo del 01 de diciembre al 05 de enero.

Vom 02. bis 03. Dezember 2023 wird es einen Weihnachtsmarkt geben, der vom Partnerschaftskomitee organisiert wird.

Am 10. Dezember 2023 findet um 17:30 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche statt.

Am 16. Dezember 2023 wird ein weiterer Weihnachtsmarkt mit mehreren Darbietungen stattfinden.

Dorfbeleuchtung vom 01. Dezember bis zum 05. Januar.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité