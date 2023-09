Cet évènement est passé A la découverte de Blémery, Boulaincourt, Chef-Haut, Totainville Mairie Boulaincourt Catégories d’Évènement: Boulaincourt

Vosges A la découverte de Blémery, Boulaincourt, Chef-Haut, Totainville Mairie Boulaincourt, 17 septembre 2023, Boulaincourt. A la découverte de Blémery, Boulaincourt, Chef-Haut, Totainville Dimanche 17 septembre, 10h00 Mairie Entrée libre A la découverte de Blémery, Boulaincourt, Chef-Haut, Totainville. Visite de Boulaincourt suivie de Blémerey et à 14h, visite de Chef-Haut suivie de Totainville, pour découvrir l’architecture traditionnelle de ces villages. Mairie Route de Toul 88500 Boulaincourt Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 36 63 85 http://www.maisons-paysannes.org Boulaincourt est une petite commune rurale du Xaintois, située à 10 km au nord – nord-ouest de Mirecourt, aux confins du département de Meurthe-et-Moselle. Une cuesta délimite son territoire au nord, elle culmine à 342 mètres dans le bois de la Rappe et voit sourdre le ruisseau de Grosse Fontaine dont les eaux rejoignent le Madon. Le village s’est construit au croisement de deux routes, l’une de Frenelle-la-Grande à Forcelles-sous-Gugney, l’autre de Fraisnes-en-Saintois à Bouzanville. C’est par Boulaincourt que la ligne SNCF Nancy-Merrey pénètre dans le département des Vosges. Une gare a été construite sur son territoire, partagée avec le village voisin de Bouzanville. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

