Découvrez une ancienne cité médiévale 16 et 17 septembre Mairie Circuit disponible sur l’application gratuite ID VIZIT, à réaliser en visite libre sur place.

Suivez Pascal le Vertusien et découvrez les secrets de Vertus !

Vous explorerez le Moulin de l’Auditoire, les cryptes de l’église Saint-Martin et passerez sous l’une des dernières portes médiévales de Champagne. D’autres lieux mystérieux de la cité de Vertus sont également à visiter !

Le circuit est disponible sur l’application IdVizit, réalisé par Epernay Agglo Champagne, en collaboration avec la commune de Blancs-Coteaux, les Amis de l’Orgue Saint-Martin de Vertus et les Ragraigneux : https://preview.page.link/idvizit.page.link/cLe5

Autrefois, Vertus fut le centre d'une contrée gallo-romaine faisant partie de la Seconde Belgique. Le nom de « Vertus » découle du nom d'un culte rendu à une divinité païenne « Virotus » qui symbolisait le courage. Puis, le culte de saint Martin (représentant le courage militaire) véhiculé par le christianisme le remplaça et Vertus perdura sous l'influence du Diocèse de Châlons. La mairie actuelle est située à la place de l'ancienne mairie de Vertus.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

