Sur les chemins de transhumance entre Bélus et Pardies-Peyrehorade Mairie Bélus, 21 octobre 2023, Bélus.

Bélus,Landes

Les Amis de Sorde et le Centre Cuturel du Pays d’Orthe vous proposent une balade commentée entre Bélus et Pardies-Peyrehorade, sur le thème du pastoralisme et de la transhumance. Marche de 3h ponctuée d’arrêts et commentaires sur les anciens chemins de transhumance. Réservation obligatoire..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 15:00:00. EUR.

Mairie

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de Sorde and the Centre Cuturel du Pays d’Orthe offer a guided walk between Bélus and Pardies-Peyrehorade, on the theme of pastoralism and transhumance. A 3-hour walk punctuated by stops and commentary on ancient transhumance paths. Booking essential.

Los Amigos de Sorde y el Centre Cuturel du Pays d’Orthe proponen un paseo guiado entre Bélus y Pardies-Peyrehorade, sobre el tema del pastoralismo y la trashumancia. Recorrido de 3 horas con paradas y comentarios a lo largo de los antiguos caminos de la trashumancia. Imprescindible reservar.

Die Freunde von Sorde und das Centre Cuturel du Pays d’Orthe bieten Ihnen eine kommentierte Wanderung zwischen Belus und Pardies-Peyrehorade zum Thema Weidewirtschaft und Transhumanz an. Eine dreistündige Wanderung mit Zwischenstopps und Kommentaren auf den alten Wegen der Transhumanz. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans