Loiret Animations historiques Mairie Bellegarde, 16 septembre 2023, Bellegarde. Animations historiques 16 et 17 septembre Mairie L’association Caméléon propose des animations historiques en costume. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’association interviendra les deux jours.

Un campement sous forme de tente historique XVIIIe siècle et un chariot à chocolat chaud à l’ancienne seront animés par 2 ou 3 membres de l’association en costume historique. Entre 5 et 15 personnes en costumes XVIIIe seront présentes pour les animations le week-end.

Enfin, l’association propose également des animations telles que des scénettes historiques. Mairie Cour d’Antin, 45270 Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 90 10 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

