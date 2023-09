Cet évènement est passé Découvrez (ou redécouvrez) le personnage de Jean Macé Mairie Beblenheim Catégories d’Évènement: Beblenheim

Haut-Rhin Découvrez (ou redécouvrez) le personnage de Jean Macé Mairie Beblenheim, 16 septembre 2023, Beblenheim. Découvrez (ou redécouvrez) le personnage de Jean Macé 16 et 17 septembre Mairie Entrée libre, salle à l’étage de la mairie. Les bénévoles de l’association MACE (Mémoire Art Culture Éducation) vous invitent à découvrir (ou à redécouvrir) le personnage de Jean Macé, un personnage marquant du XIXème siècle.

La salle du conseil municipal abrite une collection de livres écrits de sa main, mais aussi des objets lui ayant appartenu, en particulier son tablier maçonnique admirablement restauré.

Ces objets et les de panneaux explicatifs présentés par des bénévoles de l’association évoqueront le parcours de ce grand Homme, pédagogue innovant, fondateur des bibliothèques communales et de la Ligue de l’Enseignement. Mairie 2 rue de Hoen, 68980 Beblenheim Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est Beblenheim est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021, dans le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, en région Grand Est. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association Jean Macé Détails Catégories d’Évènement: Beblenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Mairie Adresse 2 rue de Hoen, 68980 Beblenheim Ville Beblenheim Departement Haut-Rhin Lieu Ville Mairie Beblenheim latitude longitude 48.158888;7.327484

Mairie Beblenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beblenheim/