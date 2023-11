Walk & Run Mairie Bacqueville-en-Caux, 25 novembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

Venez participer à une course solidaire non chronométrée au profit de « Agir avec Becquerel pour la vie » organisée en partenariat avec le Fitness Club de Longueville-sur-Scie et du Crédit Agricole Normandie Seine.

Au choix un trail de 10,1 km (à partir de 16 ans) au départ de la mairie de Longueville-sur-Scie le matin et une marche de 5 km accessible à tous (mineurs accompagnés) au départ de la mairie de Bacqueville-en-Caux l’après-midi.

inscriptions sur place à 9h pour le trail et à 13h pour la marche..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Mairie

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



Come and take part in a non-timed solidarity race in aid of « Agir avec Becquerel pour la vie », organized in partnership with the Fitness Club de Longueville-sur-Scie and Crédit Agricole Normandie Seine.

There will be a 10.1 km trail (16 years and over) starting from Longueville-sur-Scie town hall in the morning, and a 5 km walk open to all (accompanied minors) starting from Bacqueville-en-Caux town hall in the afternoon.

on-site registration at 9 a.m. for the trail and 1 p.m. for the walk.

Participe en una carrera popular no cronometrada a beneficio de « Agir avec Becquerel pour la vie », organizada en colaboración con el Fitness Club de Longueville-sur-Scie y el Crédit Agricole Normandie Seine.

Se podrá elegir entre un recorrido de 10,1 km (para mayores de 16 años) con salida desde el ayuntamiento de Longueville-sur-Scie por la mañana y un recorrido de 5 km abierto a todos (menores acompañados) con salida desde el ayuntamiento de Bacqueville-en-Caux por la tarde.

inscripciones in situ a las 9.00 h para la ruta y a las 13.00 h para la marcha.

Nehmen Sie an einem Solidaritätslauf ohne Zeitmessung zugunsten von « Agir avec Becquerel pour la vie » teil, der in Zusammenarbeit mit dem Fitnessclub von Longueville-sur-Scie und dem Crédit Agricole Normandie Seine organisiert wird.

Zur Auswahl stehen ein 10,1 km langer Trail (ab 16 Jahren) ab dem Rathaus von Longueville-sur-Scie am Vormittag und ein 5 km langer Marsch für alle (Minderjährige in Begleitung) ab dem Rathaus von Bacqueville-en-Caux am Nachmittag.

einschreibungen vor Ort um 9 Uhr für den Trail und um 13 Uhr für die Wanderung.

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche