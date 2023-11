Collecte alimentaire pour les Restaurants du Cœur Mairie Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne Collecte alimentaire pour les Restaurants du Cœur Mairie Ayguesvives Ayguesvives, 22 novembre 2023, Ayguesvives. Collecte alimentaire pour les Restaurants du Cœur 22 et 24 novembre Mairie Ayguesvives COLLECTE ALIMENTAIRE Spécial enfants – De 18 mois à 5 ans

 Produit de la mer (thon, sardine, maquereau)

 ½ boite de légumes

 ½ boite de plats cuisinés

 Pate (kg et 500gr)

 Riz (kg et 500 gr)

 Gâteaux, compotes individuelles

 Légumes secs

 4/4 boite de légumes

 4/4 boite de plats cuisinés Mairie Ayguesvives Place du fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T08:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

2023-11-22T08:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

2023-11-24T08:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

