Balade patrimoine – Deux petites villes du comté de la Marche au Moyen Age : Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens Mairie Availles-Limouzine Catégories d’Évènement: Availles-Limouzine

Vienne

Balade patrimoine – Deux petites villes du comté de la Marche au Moyen Age : Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens Mairie, 21 mai 2023, Availles-Limouzine. Balade patrimoine – Deux petites villes du comté de la Marche au Moyen Age : Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens Dimanche 21 mai, 14h30 Mairie Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir voiture et bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53 Availles, qui n’est pas encore Limouzine, s’implante sur les bords de la Vienne probablement au cours du 11e siècle autour de l’église Saint-Martin, d’une traversée de la rivière et d’un château. La seigneurie dépend du comté de la Marche. À la fin du Moyen Âge, la petite ville est fortifiée comme en témoignent encore deux portes de ville et quelques murailles. Elle fut également implantée sur une route du sel qui permettait de relier la côte atlantique à l’intérieur des terres, le Poitou, la Marche, l’Auvergne pour livrer le sel essentiel à cette époque. À quelques kilomètres de là se développait Saint-Germain (pas encore de Confolens), dans le même comté et sur les bords de la même rivière. La cité s’est fixée au confluent de la Vienne et de l’Issoire. Elle est dominée par le château et l’actuelle église Saint-Vincent construits sur le promontoire. Tout comme Availles, Saint-Germain était traversée par une route commerciale importante. Sa situation frontalière lui a fait jouer un rôle clé dans la protection du comté de la Marche. La présence de l’eau a favorisé l’installation des tanneries, moteur du secteur économique jusqu’à la fin du 19e siècle. Aujourd’hui attachée à la commune nouvelle de Confolens, Saint-Germain a conservé les vestiges de cette riche histoire. Mairie Place de la mairie 86460 Availles-Limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T14:30:00+02:00 – 2023-05-21T17:30:00+02:00

2023-05-21T14:30:00+02:00 – 2023-05-21T17:30:00+02:00 balade patrimoine Alain Buchet

Détails Catégories d’Évènement: Availles-Limouzine, Vienne Autres Lieu Mairie Adresse Place de la mairie 86460 Availles-Limouzine Ville Availles-Limouzine Departement Vienne Lieu Ville Mairie Availles-Limouzine

Mairie Availles-Limouzine Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-limouzine/

Balade patrimoine – Deux petites villes du comté de la Marche au Moyen Age : Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens Mairie 2023-05-21 was last modified: by Balade patrimoine – Deux petites villes du comté de la Marche au Moyen Age : Availles-Limouzine et Saint-Germain-de-Confolens Mairie Mairie 21 mai 2023 Availles-Limouzine Mairie Availles-Limouzine

Availles-Limouzine Vienne