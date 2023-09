Cet évènement est passé Balade nocturne MAIRIE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Balade nocturne MAIRIE Auterive, 15 septembre 2023, Auterive. Balade nocturne Vendredi 15 septembre, 20h30 MAIRIE Pas d’inscription et gratuit Au départ du porche de la mairie, une balade familiale ‍♀️ ‍♂️d’une durée de 1h30/2H (dès 5/6 ans), en nocturne, dans les coteaux d’Auterive.

Pensez à vous munir d’une lampe torche !

⏰Rassemblement à 20h30 pour un départ à la tombée de la nuit vers 21h.

Le réconfort, de retour à la Mairie : c’est soupe à l’oignon à l’arrivée !

La balade sera annulée❌ en cas de pluie. MAIRIE place du 11 novembre 1918 31190 auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

