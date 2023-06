Repas de fin de moisson et bal Mairie Augne, 8 juillet 2023, Augne.

Augne,Haute-Vienne

Dans le cadre d’un week-end consacré à l’écrivain local Georges Magnane (né à Neuvic-Entier), autour de son roman « Gerbe baude », évocation d’un repas de fin de moisson. A partir de 21h, le duo Eva animera la soirée au son du violon et de l’accordéon pour un bal populaire. Sur réservation..

Mairie

Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of a weekend dedicated to local writer Georges Magnane (born in Neuvic-Entier), around his novel « Gerbe baude », evocation of an end-of-harvest meal. From 9pm, the Eva duo will liven up the evening with violin and accordion music for a popular ball. Reservations required.

En el marco de un fin de semana dedicado al escritor local Georges Magnane (nacido en Neuvic-Entier), basado en su novela « Gerbe baude », se evocará una comida de fin de cosecha. A partir de las 21:00, el dúo Eva amenizará con música de violín y acordeón un baile popular. Se requiere reserva previa.

Im Rahmen eines Wochenendes, das dem lokalen Schriftsteller Georges Magnane (geboren in Neuvic-Entier) rund um seinen Roman « Gerbe baude » gewidmet ist, wird an ein Essen am Ende der Ernte erinnert. Ab 21 Uhr wird das Duo Eva den Abend mit Geigen- und Akkordeonklängen zu einem Volkstanz animieren. Mit Reservierung.

