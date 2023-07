Balade guidée – « les panoramas d’Asques » Mairie Asques, 2 septembre 2023, Asques.

Asques,Gironde

L’Association Asques Hier et Aujourd’hui vous fera découvrir les richesses de ce village, le Château Barès du XII°, le Lavoir Fontaine du XIX°, une demeure datant du XV°, une falaise qui raconte l’évolutions géologique du village. Une balade de 4km ponctuée d’anecdotes et de points de vue sur la Dordogne.

A la fin de la balade, la brasserie artisanale Tribu Zytha vous accueille pour une visite de la brasserie, une dégustation de bières locales et pour la découverte de la Zythologie, science de l’étude de la bière..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:30:00. EUR.

Mairie rue des écoles

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association Asques Hier et Aujourd?hui (Asques Yesterday and Today) will help you discover the riches of this village, including the 12th-century Château Barès, the 19th-century Lavoir Fontaine, a 15th-century mansion and a cliff that tells the story of the village?s geological evolution. A 4km walk punctuated by anecdotes and views over the Dordogne.

At the end of the walk, the Tribu Zytha craft brewery welcomes you for a tour of the brewery, a tasting of local beers and an introduction to Zythology, the science of beer studies.

La Asociación Asques Hier et Aujourd’hui (Asques ayer y hoy) le ayudará a descubrir los tesoros de este pueblo, como el castillo Barès, del siglo XII, el Lavoir Fontaine, del siglo XIX, una residencia del siglo XV y un acantilado que cuenta la evolución geológica del pueblo. Un paseo de 4 km salpicado de anécdotas y vistas sobre la Dordoña.

Al final del paseo, la cervecería artesanal Tribu Zytha le da la bienvenida para una visita a la fábrica, una degustación de cervezas locales y una introducción a la Zitología, la ciencia que estudia la cerveza.

Der Verein Asques Gestern und Heute führt Sie zu den Schätzen dieses Dorfes: das Schloss Barès aus dem 12. Jahrhundert, das Waschhaus Fontaine aus dem 19. Jahrhundert, ein Haus aus dem 15. Jahrhundert und eine Felswand, die die geologische Entwicklung des Dorfes erzählt. Ein 4 km langer Spaziergang mit Anekdoten und Aussichtspunkten auf die Dordogne.

Am Ende des Spaziergangs empfängt Sie die Brauerei Tribu Zytha zu einer Brauereibesichtigung, einer Bierprobe und einer Einführung in die Zythologie, die Wissenschaft der Bierforschung.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT du Fronsadais