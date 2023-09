Visite guidée de l’Hôtel de ville Mairie Asnières-Sur-Seine Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine Visite guidée de l’Hôtel de ville Mairie Asnières-Sur-Seine Asnières-sur-Seine, 16 septembre 2023, Asnières-sur-Seine. Visite guidée de l’Hôtel de ville Samedi 16 septembre, 16h00 Mairie Asnières-Sur-Seine Sur inscription avec nombre limité de places Découvrez en compagnie d’un guide l’histoire du bâtiment ainsi que ce dernier en déambulant dans son sein pour y découvrir des lieux accessibles au public comme la salle des mariages mais aussi des lieux moins connus comme le bureau du maire, la salle du conseil municipal mais également les magasins d’Archives ainsi que ses trésors méconnus. Mairie Asnières-Sur-Seine 1 place de l’Hôtel de ville 92600 Asnieres-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine

Lieu Mairie Asnières-Sur-Seine
Adresse 1 place de l'Hôtel de ville 92600 Asnieres-sur-Seine
Ville Asnières-sur-Seine
Departement Hauts-de-Seine

