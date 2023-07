Exposition « Archives 1886-1990: le sport à Asnières-sur-Seine » Mairie Asnières-Sur-Seine Asnières-sur-Seine, 16 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Exposition « Archives 1886-1990: le sport à Asnières-sur-Seine » 16 et 17 septembre Mairie Asnières-Sur-Seine entrée libre

À partir d’une sélection de photographies d’archives, sera présenté aux curieux la présence du sport dans la ville d’Asnières-sur-Seine entre 1886 et 1990.

En plus de photographies, des plans et des trophées gagnés par des sportifs et des associations sportives asniéroises seront présentés afin de présenter la variété de nos archives au travers de cette exposition. De nombreux sujets différents y sont abordés comme bien les activités sportives, les premières sociétés de gymnastique, les compétitions mais aussi les infrastructures dédiées aux pratiques sportives et leurs impacts sur le paysage urbain.

Exposition visible du 8 septembre au 4 octobre 2023

Mairie Asnières-Sur-Seine 1 place de l’Hôtel de ville 92600 Asnieres-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie d’Asnières-sur-Seine