Asfeld,Ardennes

Au départ de l’église Saint-Didier, partez pour un voyage dans le temps à la découverte du village d’Asfeld au XVIIe siècle !Grâce aux 10 points de vue aménagés dans le village, plongez dans le passé d’Asfeld et débusquez les moindres secrets de son riche patrimoine et de ses illustres familles. Au fil de votre investigation en suivant les pas du Marquis, vus serez amené à rencontrer les personnages qui ont fait l’Histoire du village et ainsi parfaire votre connaissance des monuments de ce magnifique village.Livret-jeu pour jeune public disponible gratuitement auprès de la Mairie d’Asfeld et de la Maison – Relais, et office de tourisme Sud-Ardennes (version papier) et ici en version numérique.

Mairie Rue de Bignicourt

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est



Starting from the church of Saint-Didier, take a journey back in time to discover the village of Asfeld in the 17th century! 10 viewpoints have been set up around the village, allowing you to delve into Asfeld’s past and uncover the secrets of its rich heritage and illustrious families. As you investigate in the footsteps of the Marquis, you’ll meet the characters who have shaped the history of the village, and learn more about the monuments of this magnificent village.Booklet-game for young audiences available free of charge from the Mairie d’Asfeld and Maison-Relais, and from the Sud-Ardennes tourist office (paper version) and here in digital version

Partiendo de la iglesia de Saint-Didier, viaje en el tiempo para descubrir el pueblo de Asfeld en el siglo XVII. Se han instalado 10 miradores alrededor del pueblo, que le permitirán adentrarse en el pasado de Asfeld y descubrir los secretos de su rico patrimonio y sus ilustres familias. Siguiendo las huellas del marqués, conocerá a algunos de los personajes que han marcado la historia del pueblo y descubrirá los monumentos de este magnífico pueblo.Folleto para jóvenes disponible gratuitamente en la Mairie d’Asfeld y en la Maison – Relais, así como en la oficina de turismo de Sud-Ardennes (versión papel) y aquí en versión digital

Von der Kirche Saint-Didier aus begeben Sie sich auf eine Zeitreise, um das Dorf Asfeld im 17. Jahrhundert zu entdecken! Dank der 10 Aussichtspunkte im Dorf können Sie in die Vergangenheit von Asfeld eintauchen und die Geheimnisse seines reichen Kulturerbes und seiner berühmten Familien lüften. Im Laufe Ihrer Ermittlungen, die Sie in die Fußstapfen des Marquis treten, werden Sie Persönlichkeiten begegnen, die die Geschichte des Dorfes geprägt haben, und so Ihre Kenntnisse über die Denkmäler dieses wunderschönen Dorfes erweitern.Spielbuch für junges Publikum, kostenlos erhältlich beim Rathaus von Asfeld und der Maison – Relais, sowie beim Fremdenverkehrsamt Sud-Ardennes (Papierversion) und hier in digitaler Form

