2023-07-04 15:00:00 – 2023-07-04 17:00:00

Pyrénées-Atlantiques Arthez-d’Asson . EUR 0 0 Visite commentée sur le Circuit découverte d’Arthez d’Asson avec l’Association Fer et Savoir-Faire. Venez faire une visite guidée pour découvrir :

– l’histoire des forges qui ont fabriqué du fer pendant près de 3 siècles de 1588 à 1856,

– la création du village d’Arthez d’Asson

– les relations parfois orageuses entre propriétaires des forges et la population agropastorale.

– la centrale hydro-électrique

– le train de Baburet

Réservations conseillées. +33 6 89 30 08 88 Association Fer et Savoir Faire ©Fer et savoir-faire

