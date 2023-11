Dimanche avec Joyevivace – « Ingénieuse Nature » Mairie Ars, 26 novembre 2023, Ars.

Ars,Creuse

Ingénieuse nature, le génie de la nature appliqué à notre quotidien.

Rendez-vous à la mairie. Inscription souhaitée.

Participation libre..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Mairie

Ars 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ingénieuse nature, the genius of nature applied to our everyday lives.

Meet at the town hall. Registration required.

Free admission.

Ingénieuse nature, el genio de la naturaleza aplicado a nuestra vida cotidiana.

Cita en el ayuntamiento. Inscripción obligatoria.

Entrada gratuita.

Ingeniöse Natur, das Genie der Natur angewandt auf unseren Alltag.

Treffpunkt am Rathaus. Anmeldung erwünscht.

Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-11-23 par Creuse Tourisme