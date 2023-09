Lire en fête – Rencontre avec Patrice REY Mairie Araules, 21 octobre 2023, Araules.

Araules,Haute-Loire

Venez découvrir les croyances populaires en compagnie de Patrice REY, passionné d’histoire et d’histoires..

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Mairie Salle du conseil

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover popular beliefs in the company of Patrice REY, passionate about history and stories.

Venga a descubrir las creencias populares en compañía de Patrice REY, una apasionada de la historia y los cuentos.

Erfahren Sie mehr über den Volksglauben in Begleitung von Patrice REY, der sich für Geschichte und Geschichten begeistert.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire