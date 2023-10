Trait de côte, ligne de crête – exposition de peinture par Louis Gaillard Mairie Annexe Pyla sur Mer La Teste-de-Buch, 31 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Les plages, les dunes et l’océan de la côte atlantique situé entre Arcachon et

Biscarrosse font l’objet d’un de mes travaux photographiques depuis quelques

années.

Ces paysages marins je les photographie le plus souvent hors-saison, vides

de présence humaine, de préférence quand le mauvais temps sévit ce qui

leur confère un aspect plus sauvage, et me permettent ainsi de les imaginer

comme ceux de cette côte quasi vierge illustrés par les peintres de

la fin du XIX ème siècle à l’heure ou les cités balnéaires étaient à peine nées.

Je cherche à travers ces images à faire partager la rareté, la fugacité de ces

instants où la nature reprend ses droits et à tenter de transmettre

le bonheur de se sentir brièvement seul ainsi que le devoir de respecter notre

environnement.

Louis Gaillard.

2023-10-31 fin : 2023-11-05 19:30:00. EUR.

Mairie Annexe Pyla sur Mer Rond point du Figuier

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The beaches, dunes and ocean of the Atlantic coast between Arcachon and

Biscarrosse have been a focus of my photographic work for some years now

for some years now.

These seascapes are usually photographed out of season, empty of any human presence

preferably when the weather is bad, which gives them a wilder look

which gives them a wilder aspect, and allows me to imagine them

like those of this almost untouched coast illustrated by painters

at the end of the 19th century, when seaside resorts were still in their infancy.

Through these images, I seek to share the rarity and transience of these moments

moments when nature reclaims its rights, and to attempt to convey

the joy of feeling briefly alone, and the duty to respect our environment

environment.

Louis Gaillard

Las playas, las dunas y el océano de la costa atlántica entre Arcachon y

Biscarrosse han sido el centro de uno de mis proyectos fotográficos durante varios

los últimos años.

Suelo fotografiar estos paisajes marinos fuera de temporada, vacíos de toda presencia humana, preferiblemente cuando brilla el sol

presencia, preferiblemente cuando hace mal tiempo, lo que les da un aspecto más salvaje

lo que les da un aspecto más salvaje, permitiéndome imaginarlos como los de este

como los de esta costa prácticamente virgen ilustrada por pintores

a finales del siglo XIX, cuando las estaciones balnearias aún estaban en pañales.

A través de estas imágenes, quiero compartir la rareza y fugacidad de estos momentos en los que la naturaleza reclama sus derechos

momentos en que la naturaleza reclama sus derechos e intentar transmitir

la alegría de sentirnos brevemente solos y el deber de respetar nuestro entorno

medio ambiente.

Louis Gaillard

Die Strände, Dünen und der Ozean der Atlantikküste zwischen Arcachon und Biscarrosse sind meine Lieblingsmotive

Biscarrosse sind seit einigen Jahren Gegenstand meiner fotografischen Arbeit

jahren.

Diese Meereslandschaften fotografiere ich meist in der Nebensaison, wenn sie leer sind

von Menschen, vorzugsweise bei schlechtem Wetter, was die Natur noch schöner macht

sie wirken dadurch wilder und ich kann sie mir besser vorstellen

wie die dieser fast unberührten Küste, die von den Malern des 19

ende des 19. Jahrhunderts, als die Badeorte gerade erst entstanden waren.

Mit diesen Bildern versuche ich, die Seltenheit und Flüchtigkeit dieser Momente zu teilen

momente, in denen die Natur ihr Recht zurückerobert, zu vermitteln

das Glück, sich kurz allein zu fühlen, sowie die Pflicht, unsere Natur zu respektieren

umwelt zu vermitteln.

Louis Gaillard

Mise à jour le 2023-10-16 par OT La Teste-de-Buch