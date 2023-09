ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FOYER RURAL MAS D’ORCIERE Mairie annexe Mont Lozère et Goulet, 6 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Le foyer rural du Mas d’Orcières a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale qui se déroulera le vendredi 6 octobre à 20h30 à la marie annexe du Mas d’Orcières. Ouvert à tous !….

Mairie annexe

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The Foyer Rural du Mas d’Orcières is pleased to invite you to its Annual General Meeting, to be held on Friday October 6 at 8:30 pm at the Marie Annexe in Mas d’Orcières. Open to all!

El Foyer Rural du Mas d’Orcières se complace en invitarle a su asamblea general, que tendrá lugar el viernes 6 de octubre a las 20.30 horas en el salón anexo del pueblo de Mas d’Orcières. Abierto a todos.

Der Foyer rural von Mas d’Orcières freut sich, Sie zu seiner Generalversammlung einzuladen, die am Freitag, den 6. Oktober um 20:30 Uhr im Marie Annex von Mas d’Orcières stattfindet. Offen für alle!

