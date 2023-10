Chic en fripes Mairie annexe Mas-Thibert Mas-Thibert, 26 novembre 2023, Mas-Thibert.

Chic en fripes Dimanche 26 novembre, 11h00 Mairie annexe Mas-Thibert Entrée libre, sur adhésion a DEDUCIMA pour vendre

Chic en Fripes

Le dimanche 26 novembre Deducima et la Compagnie Hélios organise un défilé de mode à 11h et un vide dressing de 13h à 19h à Mas-Thibert.

On estime que l’industrie de la mode est responsable d’environ 10% des émissions mondiales des GES. L’impact de la mode jetable est immense, tant pour la planète, la dégradation des système et de la biodiversité ainsi que pour les personnes travaillant dans l’industrie textile.

Alors, venez vendre les vêtements que vous ne mettez plus.

Vive la réduction et le réemploi !

Mairie annexe Mas-Thibert Place Michel-Reboul, 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 47 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

Défilé de mode vide dressing vente

DEDUCIMA