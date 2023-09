Journée de la mobilité Mairie annexe Mas-Thibert Mas-Thibert, 14 octobre 2023, Mas-Thibert.

Journée de la mobilité Samedi 14 octobre, 14h00 Mairie annexe Mas-Thibert Participation libre

DEDUCIMA organise la journée de la mobilité à Mas Thibert avec

Une fresque de la mobilité

Un jeu collaboratif, grand public, qui permet de comprendre les enjeux carbone liés à la mobilité des personnes.

Elle donne des pistes pour adapter individuellement et collectivement une mobilité plus sobre et propose des exercices pratiques intéressants et inspirants.

Une chasse au trésor en vélo

Avec des énigmes liées aux questions de mobilité.

Apéro

La journée se terminera par un moment de convivialité autour d’un verre offert par DEDUCIMA

Mairie annexe Mas-Thibert Place Michel-Reboul, 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 47 20 [{« type »: « email », « value »: « deducima.masthibert@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

DEDUCIMA