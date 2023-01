Permanence CLCV Mairie annexe du Bourg Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Gratuit sur rendez-vous

Défense des consommateurs et usagers
Mairie annexe du Bourg
avenue du Maréchal Foch, 33140 Villenave d'Ornon

05 57 99 01 10 Mairie du Bourg (et point information jeunesse) 31 avenue du Maréchal Foch 33140 Villenave D’Ornon Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Le vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 L’association nationale de défense des consommateurs et usagers, CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) est une association nationale qui défend exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers. Elle intervient, aux niveaux national et local, sur tout ce qui concerne les sujets suivants : la défense des consommateurs,

la représentation des locataires,

l’éducation populaire,

la défense de l’environnement,

l’action éducative complémentaire de l’enseignement public

la représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

