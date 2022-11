Permanence Crésus Mairie annexe du Bourg Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Permanence Crésus 24 novembre 2022 – 29 juin 2023, les jeudis Mairie annexe du Bourg

Gratuit sur rendez-vous uniquement

Lutte contre le surendettement
Mairie annexe du Bourg
avenue du Maréchal Foch, 33140 Villenave d'Ornon
Villenave-d'Ornon
33140 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 01 10 Mairie du Bourg (et point information jeunesse) 31 avenue du Maréchal Foch 33140 Villenave D’Ornon Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Le vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 Engagés dans la défense du consommateur et la lutte contre le surendettement. Des juristes de Crésus Gironde tiennent également une permanence d’écoute et d’aide aux administrés. Aide à la préparation des dossiers de surendettement, le suivi et le dépôt en banque de France. Crésus tient ses permanences les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, sur rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T09:00:00+01:00

2023-06-29T12:00:00+02:00

