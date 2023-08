Visite commentée des décors Art Déco de la Mairie annexe du 14e arrondissement Mairie annexe du 14e arrondissement de Paris Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite commentée des décors Art Déco de la Mairie annexe du 14e arrondissement Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Mairie annexe du 14e arrondissement de Paris Évènement sur inscription, lien de réservation à venir.

En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris consacre le triomphe d’un nouveau style, l’Art Déco, qui se diffuse à travers le monde entier. Inaugurée en 1936, la mairie annexe du 14e arrondissement est un véritable fleuron de ce courant artistique. Sous la direction de l’architecte Georges Sébille, les plus grands noms de l’Art déco s’illustrent sur ce chantier, comme les ferronniers Raymond Subes et Gilbert Poillerat, auteurs des grilles finement ouvragées des portes d’entrée ou les maîtres-verriers Auguste Labouret et Louis Barillet, qui déploient toute l’étendue de leurs techniques (dalles de verre taillées, verres industriels opaques ou imprimés…) au service de la luminosité du bâtiment. La salle des fêtes, accessible par un monumental escalier d’honneur, constitue le point d’orgue de cet ensemble raffiné. Son vaste volume modulable est ponctué de décors peints rendant hommage à la vie du 14e arrondissement et aux activités faisant son identité : sa vocation sanitaire et sociale, son passé ouvrier ou encore sa concentration en artistes et savants. L’ossature en béton armé de l’édifice, revêtu de briques rouges, permet d’y distribuer un programme original pour l’époque, offrant aux habitants du quartier des services inédits : dispensaire, tribunal d’instance, services sociaux et même une bibliothèque municipale.

La visite permettra de découvrir tous ces aspects du monument, inscrit en totalité au titre des Monuments historiques depuis 2012. Elle sera commentée par Emmanuelle Philippe, conservatrice du patrimoine à la COARC.

Ouverture des inscriptions le 7 septembre prochain.

Attention : le point de rendez-vous se situe au au 28 rue Mouton-Duvernet (75014 Paris) à la mairie annexe, voisine de la marie principale du 14e arrondissement.

Mairie annexe du 14e arrondissement de Paris 28 rue Mouton-Duvernet, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© COARC/Ville de Paris