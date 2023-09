Histoire et légendes sur les pas des Bergers de Crau Mairie annexe d’Entressen Istres, 15 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Partez avec votre accompagnateur conteur et sourcier sur l’itinéraire du sentier Peau de Meau dans la plaine de la Crau. Histoires et légendes vous seront racontées et vous apprendrez aussi comment les Bergers vivent dans cette zone si particulière..

2023-11-15 09:30:00 fin : 2023-11-15 14:00:00. EUR.

Mairie annexe d’Entressen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join your storyteller and dowser guide on the Peau de Meau trail through the Crau plain. Stories and legends will be told, and you’ll also learn how shepherds live in this very special area.

Acompañe a su guía, cuentacuentos y radiestesista, por el sendero del Peau de Meau a través de la llanura de Crau. Le contarán historias y leyendas y también aprenderá cómo viven los pastores en esta zona tan especial.

Begeben Sie sich mit Ihrem Begleiter, der Geschichtenerzähler und Wünschelrutengänger ist, auf die Route des Pfades Peau de Meau in der Ebene der Crau. Geschichten und Legenden werden Ihnen erzählt und Sie erfahren auch, wie die Schäfer in dieser besonderen Gegend leben.

