Bouches-du-Rhône . EUR 5 Depuis 2020, la compagnie A table propose à la diffusion des Médailles : courts portraits théâtraux d’interprètes ayant deux faces, une face art savant et une autre art populaire.

Ce parcours présentera trois Médailles.



Chaque Médaille dure environ 25 minutes



Rendez vous devant la mairie annexe de Salin-de-Giraud

Le parcours se terminera avec un buffet partagé. Un parcours à la découverte de Salin-de-Giraud et de portraits théâtraux

