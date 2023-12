La culture dans tous ses quartiers – NASC Mairie annexe de Paramé Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:15:00

fin : 2024-01-26 . Ce duo nous plonge directement au fin fond de l’Irlande traditionnelle, de ses pubs et de sa culture musicale.

Il suffit de fermer les yeux pour s’y retrouver pleinement, à l’écoute de la cornemuse irlandaise : le «Uilleann pipes», instrument très emblématique de ce pays celte, joué par Paul, lequel utilise aussi quelques flûtes, suivant les diverses tonalités pratiquées. Pascal, muni de sa guitare, l’accompagne, le répertoire étant ponctué de divers chants que celui-ci interprète également.

Leur musique est donc un ensemble de Reels, Jigs, Hornpipes, Airs lents et chants, univers bien connu des amateurs du style.

Le public sera sûr de passer un bon moment en leur compagnie. .

Mairie annexe de Paramé

Saint-Malo 35400

