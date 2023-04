Mars Bleu 2023 Mairie annexe de Landouge Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mars Bleu 2023 Mairie annexe de Landouge, 7 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 7 – 28 mars Mairie annexe de Landouge Myrmidons Taekwondo Club, mardi 7, 21 et 28 mars de 19h30 à 21h, 3 rue du Mas Bilier à Landouge (mairie annexe), mercredis 8 et 22 mars 19h-20h30, 26 allée Seurat, la Bastide (dojo Marcel Esnaud)

M. BACELAR, 07 82 35 08 59, myrmidons.tkd@orange.fr, Instagram : mtkdc87, facebook : myrmidons taekwondo club, Site Web : https://www.myrmidons-taekwondo-club.fr/ Mairie annexe de Landouge 3 rue du Mas Bilier limoges Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:myrmidons.tkd@orange.fr »}, {« link »: « https://www.myrmidons-taekwondo-club.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T19:30:00+01:00 – 2023-03-07T21:00:00+01:00

2023-03-28T19:30:00+02:00 – 2023-03-28T21:00:00+02:00 Myrmidons Taekwondo Club mars bleu

