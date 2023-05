VIDE GRENIER DE LA BIROCHERE Mairie annexe de la Mairie/poste, 16 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Le vide grenier de la Birochère situé rue Pierre Fleury ou, rue de la « Chine », lieu privilégié de nombreux chineurs, se déroule chaque année au mois de juillet sur environ 2500 m² d’exposition..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Mairie annexe de la Mairie/poste Parking de la Birochère

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Birochère flea market, located on rue Pierre Fleury or rue de la Chine, is a favorite place for many bargain hunters. It takes place every year in July on about 2500 m² of exhibition space.

El mercadillo de la Birochère, situado en la rue Pierre Fleury o rue de la Chine, es uno de los lugares favoritos de muchos cazadores de gangas. Se celebra todos los años en julio y ocupa unos 2.500 m² de exposición.

Der « vide grenier de la Birochère » in der Rue Pierre Fleury oder Rue de la « Chine » ist ein beliebter Ort für viele Schnäppchenjäger und findet jedes Jahr im Juli auf einer Ausstellungsfläche von etwa 2500 m² statt.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire