» Ouvrons les livres avec les Bébés de La Madeleine » à Guérande Mairie annexe de la Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Loire-Atlantique

» Ouvrons les livres avec les Bébés de La Madeleine » à Guérande Mairie annexe de la Madeleine, 6 février 2023, La Madeleine. » Ouvrons les livres avec les Bébés de La Madeleine » à Guérande Lundi 6 février 2023, 09h30 Mairie annexe de la Madeleine

entrée libre sans inscription

Les familles et les assistants maternels sont invités à venir partager du plaisir à lire une ou plusieurs histoires avec leur très jeune enfant. Mairie annexe de la Madeleine Place de l’abbé Loiseau Guérande La Madeleine 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire La valise d’albums de Mille-feuilles et Petit Lu sera à disposition.Les lectrices de l’association participeront aux lectures individuelles avec les adultes et les tout-petits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T09:30:00+01:00

2023-02-06T11:00:00+01:00 lecture individuelle partagée entre le tout-petit et l’adulte

