CONFÉRENCE: LE MARQUIS DE JUIGNÉ Mairie annexe de la Birochère Pornic, 8 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Conférence animée par Benjamin Ratichaux, diplômé en histoire contemporaine de l’universtié de Nantes et membre du bureau de la Société des historiens du Pays de Retz..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 19:00:00. .

Mairie annexe de la Birochère Rue Pierre fleury

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Lecture by Benjamin Ratichaux, a graduate in contemporary history from the University of Nantes and board member of the Société des historiens du Pays de Retz.

Conferencia de Benjamin Ratichaux, licenciado en historia contemporánea por la Universidad de Nantes y miembro de la junta directiva de la Société des historiens du Pays de Retz.

Moderiert von Benjamin Ratichaux, Absolvent der zeitgenössischen Geschichte an der Universität Nantes und Mitglied des Vorstands der Société des historiens du Pays de Retz (Gesellschaft der Historiker des Pays de Retz).

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire