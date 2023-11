tournée de Tramay à la Réunion mairie annexe de Bois d’Olive Saint-Pierre, 2 décembre 2023, Saint-Pierre.

tournée de Tramay à la Réunion Samedi 2 décembre, 19h30 mairie annexe de Bois d’Olive entrée libre

Tramay est en tournée à la Réunion.

Prochaine date le 2 décembre dans le cadre de la Politique de la Ville de St Pierre pour le projet « coaching artistique ». Le groupe invitera les élèves de l’association Maloy’arts 974 à se produire avant eux.

Tramay part à la rencontre des porteurs de projets artistiques des quartiers en musique et poursuit sa tournée, avec le musicien invité Anas Mall, en célébrant la créativité, le patrimoine et la capacité d’adaptation propres aux îles de l’Océan Indien.

TRAMAY signifie filet de pêche en créole et résume toute la vision de David Abrousse et Florence Latappy, créateurs et compositeurs du groupe : maillage, tissage, métissage et partage. Leur identité musicale est empreinte d’influences et de pratiques artistiques glanées à travers le monde : héritage réunionnais, culture rythmique du Mali Sénégal Mozambique, virtuosité carnatique, et pour le mouvement moring, kalaripayat et danse… TRAMAY s’empare de tout ce qui vibre librement pour créer des passerelles de sens.

Venez découvrir ce style original et métissé.

mairie annexe de Bois d’Olive Chemin du Dispensaire, Saint Pierre Saint-Pierre 97432 La Réunion [{« type »: « email », « value »: « assmaloyarts974@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-02T16:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

concerts tournée

Photo Leaf Arvie