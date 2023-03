Collecte de déchets à Beaune-les-mines mairie annexe de Beaune-les-mines Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Collecte de déchets à Beaune-les-mines mairie annexe de Beaune-les-mines, 1 avril 2023, Limoges. Collecte de déchets à Beaune-les-mines Samedi 1 avril, 09h30 mairie annexe de Beaune-les-mines Ouvert à tous Récolte en groupe Rejoignez l’équipe du conseil de quartier de Beaune-les-mines le samedi 1er avril de 9 h 30 à 12 heures !

Seul, en couple ou en famille, rendons propres nos balades.Apprenons à nos enfants à aimer notre quartier comme nous l’aimons … propre ! Rendez-vous à la mairie annexe de Beaune-les-Mines

Matériel fourni par la municipalité

mairie annexe de Beaune-les-mines 154 avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Beaune-les-Mines Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

