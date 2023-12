PARTICIPEZ À UN NOËL SOLIDAIRE ! Mairie Annexe Bazouges Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 décembre 2023 10:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Confection de décorations de Noël à l’attention des publics les plus fragiles !.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 12:30:00. .

Mairie Annexe Bazouges Place de la Mairie

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Christmas decorations for the most vulnerable groups!

¡Hacer adornos navideños para los colectivos más vulnerables!

Anfertigung von Weihnachtsdekorationen für die schwächsten Bevölkerungsgruppen!

