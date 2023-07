Bus des curiosités Mairie Anglade, 1 août 2023, Anglade.

Anglade,Gironde

Le bus des curiosités revient !

Prenez le bus au départ de Saint-Ciers6sur-Gironde et partez vers une destination surprise !.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Mairie

Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The bus of curiosities is back!

Take the bus from Saint-Ciers6sur-Gironde and go to a surprise destination!

¡Vuelve el autobús de las curiosidades!

Coja el autobús en Saint-Ciers6sur-Gironde y diríjase a un destino sorpresa

Der Bus der Kuriositäten kehrt zurück!

Nehmen Sie den Bus von Saint-Ciers6sur-Gironde aus und fahren Sie zu einem Überraschungsziel!

