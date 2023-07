Balade avec un Greeter – A la découverte d’Ambazac autrefois Mairie Ambazac, 12 août 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, le groupe d’arts et traditions populaires du Haut-Limousin (depuis 1962) Lou Gerbassou propose, en collaboration avec l’association des Collectionneurs d’Ambazac, une balade contée à travers la petite histoire de cette commune. Venez découvrir en leur compagnie un lieu méconnu et son patrimoine bâti. Cette promenade de 2h sera agrémentée d’une pause musicale et gourmande animée par Lou Gerbassou dans le jardin Bourbon. Vous pourrez compléter cet après-midi de découverte par la visite de la riche exposition sur Ambazac conçue par l’association des Collectionneurs d’Ambazac à la salle Bourbon. Inscription obligatoire..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 17:00:00. EUR.

Mairie

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, leave as a friend! As part of the program of summer visits with our Greeters, Lou Gerbassou, the folk arts and traditions group of the Haut-Limousin (since 1962), in collaboration with the association des Collectionneurs d’Ambazac, is offering a storytelling walk through the history of this commune. Join them to discover a little-known place and its built heritage. This 2-hour stroll will include a musical and gourmet break hosted by Lou Gerbassou in the Bourbon garden. You can round off this afternoon of discovery with a visit to the rich exhibition on Ambazac designed by the Association des Collectionneurs d’Ambazac in the Salle Bourbon. Registration required.

Venga como visitante, ¡váyase como amigo! En el marco del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, Lou Gerbassou, grupo de artes y tradiciones populares del Haut-Limousin (desde 1962), en colaboración con la asociación des Collectionneurs d’Ambazac, propone un paseo narrativo por la historia de este pueblo. Únase a ellos para descubrir una zona poco conocida y su patrimonio construido. Este paseo de 2 horas incluirá una pausa musical y gastronómica en el jardín de los Borbones, a cargo de Lou Gerbassou. Podrá completar esta tarde de descubrimientos con una visita a la rica exposición sobre Ambazac organizada por la Asociación de Coleccionistas de Ambazac en la Sala Bourbon. Inscripción obligatoria.

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des Programms der Sommerbesuche mit unseren Greeters bietet die Gruppe für Volkskunst und Traditionen des Haut-Limousin (seit 1962) Lou Gerbassou in Zusammenarbeit mit dem Verein der Sammler von Ambazac einen erzählten Spaziergang durch die kleine Geschichte dieser Gemeinde an. Entdecken Sie in ihrer Begleitung einen unbekannten Ort und sein bauliches Erbe. Der zweistündige Spaziergang wird von einer musikalischen und kulinarischen Pause begleitet, die von Lou Gerbassou im Jardin Bourbon gestaltet wird. Sie können diesen Nachmittag der Entdeckung mit einem Besuch der reichhaltigen Ausstellung über Ambazac vervollständigen, die von der Association des Collectionneurs d’Ambazac im Salle Bourbon konzipiert wurde. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Monts du Limousin