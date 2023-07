Balade lecture Mairie Alleyrac, 15 juillet 2023, Alleyrac.

Alleyrac,Haute-Loire

Balade dans les bois de Breysse. Jean Noel Borget, géologue, racontera l’histoire de ces jeunes volcans. Rando ponctuée de lectures de textes scientifiques anciens ou récents ayant trait à la faune, la flore, la géologie ou l’archéologie..

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Mairie

Alleyrac 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Walk in the Breysse woods. Geologist Jean Noel Borget will explain the history of these young volcanoes. The walk is punctuated by readings from old and recent scientific texts on fauna, flora, geology and archaeology.

Un paseo por los bosques de Breysse. El geólogo Jean Noel Borget contará la historia de estos jóvenes volcanes. El paseo estará salpicado de lecturas de textos científicos antiguos y recientes sobre fauna, flora, geología y arqueología.

Spaziergang in den Wäldern von Breysse. Der Geologe Jean Noel Borget wird die Geschichte dieser jungen Vulkane erzählen. Die Wanderung wird von Lesungen alter und neuer wissenschaftlicher Texte über Fauna, Flora, Geologie und Archäologie unterbrochen.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal