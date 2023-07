Fête nationale – feu d’artifice Mairie à l’espace loisirs Arbent, 13 juillet 2023, Arbent.

Arbent,Ain

Départ depuis la mairie d’Arbent à 21h30, pour la traditionnelle retraite aux flambeaux, rue Général Andréa et jusqu’à l’Espace Loisirs, où aura lieu un spectacle pyrotechnique à 22h30, suivi d’un bal. Belle soirée festive à ne pas manquer !.

2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Mairie à l’espace loisirs Place de la mairie à l’avenue Général Andréa

Arbent 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Departure from Arbent town hall at 9:30pm, for the traditional torchlight procession down rue Général Andréa to the Espace Loisirs, where a fireworks display will take place at 10:30pm, followed by a ball. A festive evening not to be missed!

Salida del ayuntamiento de Arbent a las 21.30 h para el tradicional desfile de antorchas por la calle Général Andréa hasta el Espace Loisirs, donde a las 22.30 h habrá un espectáculo de fuegos artificiales, seguido de un baile. Una velada festiva que no se puede perder

Abfahrt vom Rathaus von Arbent um 21:30 Uhr, für den traditionellen Fackelzug durch die Rue Général Andréa und bis zum Espace Loisirs, wo um 22:30 Uhr eine pyrotechnische Show stattfindet, gefolgt von einem Ball. Ein schöner festlicher Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey