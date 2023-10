Villes et Villages de la Reprise – 87 Mairie 64 rue du 11 Novembre 1918 87380 MEUZAC Meuzac, 23 novembre 2023, Meuzac.

Villes et Villages de la Reprise – 87 Jeudi 23 novembre, 17h30 Mairie 64 rue du 11 Novembre 1918 87380 MEUZAC entrée libre, sur invitation

Dans le cadre du Mois de la Transmission-Reprise en Nouvelle-Aquitaine, la

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine – Haute-Vienne,

et la commune de MEUZAC vous invitent à la manifestation « Villes et

Villages de la Reprise Artisanale ».

Cette Manifestation comportera des visites d’entreprises et une reunion de synthèse sur la cession reprise des entreprises, et les actions menées par la commune pour dynamiser son territoire.

Mairie 64 rue du 11 Novembre 1918 87380 MEUZAC 64 rue du 11 novembre 1918 87380 meuzac Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T17:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

artisanat territoire

