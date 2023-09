Halloween party : venez trembler à la mairie ! Mairie, 30 avenue du Stade Halloween party : venez trembler à la mairie ! Mairie, 30 avenue du Stade, 31 octobre 2023, . Halloween party : venez trembler à la mairie ! Mardi 31 octobre, 16h30 Mairie, 30 avenue du Stade Voir https://www.saintdenisdelhotel.fr Venez trembler à la mairie ! Aurez-vous le courage d’affronter les monstres de la mairie hantée ? Mairie, 30 avenue du Stade Mairie, 30 avenue du Stade, Saint-denis-de-l’hotel [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 80 04 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintdenisdelhotel.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T16:30:00+01:00 – 2023-10-31T18:30:00+01:00

2023-10-31T16:30:00+01:00 – 2023-10-31T18:30:00+01:00 FMACEN045V509F54 Mairie Saint Denis de l’hôtel Détails Autres Lieu Mairie, 30 avenue du Stade Adresse Mairie, 30 avenue du Stade, Saint-denis-de-l'hotel Lieu Ville Mairie, 30 avenue du Stade latitude longitude 47.872385;2.128573

Mairie, 30 avenue du Stade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//