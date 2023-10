Théâtre : Le Caire Désert d’espions Mairie 2020 Rd165 Savasse, 18 novembre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

Comédie de la compagnie Trac’n’art : « Le Caire désert d’espions » sera jouée le 18 novembre à 20h à Savasse..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Mairie 2020 Rd165 Salle des fêtes

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy by the Trac’n’art company: « Le Caire désert d’espions » will be performed on November 18 at 8pm in Savasse.

Comedia de la compañía Trac’n’art: « Le Caire désert d’espions » se representará el 18 de noviembre a las 20:00 horas en Savasse.

Komödie der Theatergruppe Trac’n’art: « Le Caire désert d’espions » wird am 18. November um 20 Uhr in Savasse aufgeführt.

