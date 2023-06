FÊTE DE LA MUSIQUE – LA CORNUAILLE Mairie – 15, rue du Genêt Val d’Erdre-Auxence, 21 juin 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Fête de la Musique organisée par la fanfare le mercredi 21 juin 2023 à 20h à la Cornuaille..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Mairie – 15, rue du Genêt

Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Fête de la Musique organized by the brass band on Wednesday June 21, 2023 at 8pm at La Cornuaille.

Fiesta de la Música organizada por la banda de música el miércoles 21 de junio de 2023 a las 20h en La Cornuaille.

Fête de la Musique, organisiert von der Blaskapelle am Mittwoch, den 21. Juni 2023 um 20 Uhr in La Cornuaille.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire