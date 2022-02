Maire Ubu Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Maire Ubu Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2022-07-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-06

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône « Maire Ubu ou La complainte des délogés », est une pièce documentaire à la mode des fabliaux du Moyen-Age.



Le ton y est décalé mais les événements auxquels il fait allusion sont bien réels et les propos tenus par les personnages ont été prononcés « en vrai » par de vraies personnes. L’action se passe dans un Royaume imaginaire où les grottes dans lesquelles se logent les pauvres gens ne sont pas très stables. Au moment où l’histoire commence, deux de ces grottes viennent de s’effondrer.



Tout finit mal, comme il se doit.



Spectacle dans le cadre de la semaine du théâtre documentaire.



Compagnie Le Bar de la Poste

Enfants à partir de 8 ans bienvenus

Durée : 90 min Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

