Théâtre – Du bruit dans les murs / Le glaude aux sports d’hiver / La mère Poule Mairé-Levescault, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-02-04

Représentations théâtrales par la troupe de jeunes et d’adultes du Foyer Rural de Mairé-L’Evescault, le vendredi 26, samedi 27 janvier et samedi 3 février à 20 h 30. Le dimanche 28 janvier et le 4 février à 14h salle des fêtes de Mairé-l’Evescault.

Entrée 6.50 €/Adulte

3€/Enfant (de 6 à 12ans).

La troupe vous présente : « Du bruit dans les murs » interprétée par les jeunes, ‘Le glaude aux sports d’hiver » de Pierre Develay et « La mère Poule » de Pierre Thareau (pièce en PATOIS).

Sans réservation.

Salle des fêtes de Mairé-l’Evescault

Mairé-Levescault 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Théâtre – Du bruit dans les murs / Le glaude aux sports d’hiver / La mère Poule Mairé-Levescault a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Pays Mellois