Maison de la nature, Mantet, le mercredi 20 juillet à 10:00

Les milieux ouverts et semi-ouverts abritent une faune et une flore riches et diversifiées. Au travers d’un diaporama commenté, les agents de la réserve naturelle de Mantet vous proposent de découvrir ces milieux, leurs richesses, leurs menaces et les actions menées pour les préserver. Animations organisées dans le cadre du festival nature des réserves naturelles catalanes : reserves-naturelles-catalanes.org

