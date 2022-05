MAINTIEN A DOMICILE Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire EUR 0 0 Dans un appartement, venez découvrir de nombreuses solutions techniques au service des seniors et personnes porteuses d’un handicap.

Inscription obligatoire à compter du lundi 2 mai 2022 à 14h (fiche d’inscription disponible au CIAS du Grand Autunois Morvan, dans les mairies, les pôles de services de proximité, les centres sociaux… ou téléchargeable sur le site www.grandautunoismorvan.frservices-aux-seniors).

Un problème de transport ? Nous pouvons vous renseigner. cias@grandautunoismorvan.fr +33 3 85 86 98 50 https://www.grandautunoismorvan.fr/ Dans un appartement, venez découvrir de nombreuses solutions techniques au service des seniors et personnes porteuses d’un handicap.

