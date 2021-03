Compiègne Compiègne Compiègne, Oise [MAINTENU] Sortie SPFC : Le Vivier Corax Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

[MAINTENU] Sortie SPFC : Le Vivier Corax, 9 mars 2021-9 mars 2021, Compiègne. [MAINTENU] Sortie SPFC : Le Vivier Corax 2021-03-09 14:00:00 – 2021-03-09

Compiègne Oise Sortie organisée par la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois. Le Vivier Corax, avec Jérôme Jaminon (ONF). Découvrez la richesse des zones humides en forêt de Compiègne. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. spfc@outlook.fr +33 6 80 64 15 44 https://www.sauvegardeforetscompiegnois.fr/ Sortie organisée par la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois. Le Vivier Corax, avec Jérôme Jaminon (ONF). Découvrez la richesse des zones humides en forêt de Compiègne. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. Non contractuelle – © Picography / Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne